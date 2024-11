Tatá Werneck deixa Marina Sena em saia justa no Lady Night

Marina Sena ficou em uma saia justa durante entrevista à Tatá Werneck, para o programa Lady Night. Isso porque a cantora participou do quadro em que o entrevistado é colocado em um detector de mentiras para responder perguntas polêmicas.

No entanto, ao participar da dinâmica, a humorista questionou se Juliano Flores, atual namorado de Marina Sena, estava entre um dos melhores homens com quem já havia se relacionado sexualmente. A cantora ficou constrangida mas tentou responder.

Contudo, Marina concordou, mas em seguida, pontuou: "Não tem um melhor. Assim, tem os que não prestam. Mas está entre os melhores". Logo depois, Tatá Werneck quis saber de outros bastidores da vida pessoal da artista.

Dentre as outras perguntas, a apresentadora questionou: "Você acha que é a melhor compositora da sua geração?". A cantora então responde que sim e recebe o aval de que está falando a verdade, através de Hector Bolígrafo, responsável pelos testes do polígrafo.

Vale lembrar que Marina e Juliano Flores assumiram o relacionamento no início do mês de julho, através das redes sociais. No entanto, o casal sofreu alguns ataques na web. Isso porque fãs da ex-namorada de Juliano, Vivi Wanderley, resgataram alguns registros em que Marina esteve junto do ex-casal durante uma viagem com amigos de Anitta.