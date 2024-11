Juliana Silveira deixa fãs eufóricos com possível volta de Floribella

A Juliana Silveira tem deixado os fãs com uma pontinha de esperança acreditando em um possível retorno da telenovela Floribella, sucesso entre os anos de 2005 e 2006. Nas redes sociais, a atriz compartilhou com os seus milhões de seguidores registros característicos da atração da Band.

Além disso, Juliana apareceu em um estúdio cantando os sucessos musicais da série. Ela ainda publicou uma foto usando um vestido azul, marca registrada da personagem. Na legenda, a loira disse que o ano de 2025 promete muitas surpresas.

"Eu já tirei meu vestido azul do armário… quem vem? 2025 promete muitas surpresas e momentos especiais! Fiquem ligados porque vem coisa boa por aí", escreveu ela em seu perfil do Instagram. Nas redes sociais, os fãs ficaram eufóricos com as declarações da famosa.

"Juuuu não brinca comigo. Estou no Brasil agora e preciso já me programar para o ano que vem", comentou um usuário. "Meu deus, Juliana. Tô me tremendo", escreveu outro. "Juliana, tem criança de 27 anos chorando aqui", escreveu mais um.

Vale lembrar que, a novela Floribella foi uma telenovela brasileira produzida e exibida pela emissora Band entre 4 de abril de 2005 e 12 de agosto de 2006, em 344 capítulos divididos em duas temporadas. O sucesso entre crianças e jovens foi tanto que a atração chegou a ser reprisada em 2020.