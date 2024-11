André Lamoglia, Juliana Paes e Chico Diaz vão estrelar maior investimento nacional da Netflix

Depois da revista Ela, do jornal O GLOBO, ter recém-anunciado André Lamoglia no papel do protagonista de “Contravenção”, série da Netflix sobre o Jogo do Bicho, a coluna Mariana Morais descobriu dois outros nomes de peso no elenco da produção: Juliana Paes e Chico Diaz.

Os dois, segundo apuramos, terão personagens centrais na trama, mas os detalhes seguem mantidos sobre sigilo. Além deles, outras duas atrizes também confirmadas na série pela jornalista Fábia Oliveira são Mel Maia e Giullia Buscacio.

Juliana, que é um dos nomes de maior expressão na televisão brasileira, tem se destacado também no streaming. Atualmente, ela está no Disney+ em “Vidas Bandidas” e na Netflix em “Pedaço de Mim”.

Chico Diaz, por sua vez, é um dos grandes nomes do cinema brasileiro. tendo estrelado mais de 80 produções no Brasil e no exterior, além de já ter colecionado estatuetas nos prêmios mais consagrados do país.

Já André Lamoglia não de hoje vem firmando seu lugar entre os grandes da sua geração e volta à sua terra natal depois de viver o protagonista do fenômeno espanhol, “Elite”, também da gigante Netflix.

A série “Contravenção” terá comando do diretor Heitor Dhalia, conhecido por seu trabalho em produções como “O Cheiro do Ralo” e “Arcanjo Renegado”, além do longa-metragem de hollywood “Gone”, protagonizado por Amanda Seyfried, e retrata o universo do Jogo do Bicho, explorando o surgimento desse mercado de ilegalidade.

“Contravenção” é o maior investimento nacional já feito pela Netflix e vem na onda de outras produções que têm feito muito sucesso, como, por exemplo, “DNA do Crime”, também do mesmo streaming, e o documentário “Vale o Escrito”, da Globoplay.