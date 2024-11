Léo Picon volta atrás sobre escala 6x1 e diz que sua fala foi "tirada de contexto"

O Léo Picon voltou atrás e retratou algumas falas que geraram polêmicas, nos últimos dias, sobre a PEC proposta pela deputada federal, Erika Hilton. Nas redes sociais, o irmão de Jade Picon disse que a sua fala foi tirada do contexto.

Além disso, ele aconselhou os internautas a lerem novamente a sua publicação a respeito do assunto. “Em nenhum momento eu me coloquei contra o trabalhador. Em nenhum momento eu falei que sou a favor da escala 6×1, eu falei que o que está escrito na PEC não é viável”, disse ele.

E seguiu com as declarações. “Esse processo trabalhista que se referem é uma ação em que a reclamante, que eu não conheço , envolveu indevidamente meu nome, pois nunca fui sócio ou administrei o estabelecimento em questão”, esclareceu ele.

Na ocasião, Léo aconselhou o povo a se juntar para por um fim na "mamata política". “Chega de dividir o Brasil… Eles fazem isso pra nos controlar porque sabem que se a gente se junta, acabou a mamata da classe mais privilegiada do Brasil: a classe política”, disparou.

Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre as falas do empresário. "Colocou logo o kit camisa branca, vídeo contra luz pra parecer com o rosto marcado", escreveu um usuário. "Playboy arregou, não aguentou 2 dias imagina uma escala 6x1", comentou outro. "Fui rever e continuo com a mesma opinião", ressaltou mais um.