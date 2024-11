Mariana Goldfarb fala em tortura psicológica em indireta a Cauã Reymond

A Mariana Goldfarb voltou a mandar supostas indiretas ao ex-marido, Cauã Reymond. Nas redes sociais, a modelo agradeceu pelo apoio que recebeu dos seguidores após revelar ter sofrido traumas no passado com um relacionamento abusivo.

“Queria agradecer a todas vocês que mandaram mensagem, com muito carinho, com muito afeto, com muito amor. Eu amei. Eu recebi daqui. Então, quero agradecer pela rede de apoio. É incrível receber tudo isso de vocês. Isso me alimenta, me conforta, deixa quentinho”, disse Mariana pelos Stories do Instagram.

Durante um bate-papo podcast ‘Bom Dia, Obvious’, apresentado por Marcela Ceribelli, a beldade falou sobre relacionamentos tóxicos e como os abusos podem ser sutis. “A agressão psicológica não deixa marca visível", iniciou ela.

E seguiu: "Fica difícil mostrar que você está passando por certas coisas, ou que passou por certas coisas, porque a olho nu você não consegue ver”, disse a modelo.