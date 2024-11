Mãe de MC Mirella rebate acusações da filha e intriga web

Após MC Mirella revelar que precisou expulsar os pais de casa por causa de problemas de convivência, a mãe da cantora, Márcia Barros, decidiu se pronunciar e rebater as acusações da filha, através das redes sociais.

Contudo, em meio ao burburinho causado na web, Márcia declarou: "Eu disse que não ia sair porque não era cachorro, não invadi a casa, sou uma convidada, sou mãe dela. Então, se ela me explicasse o que de fato aconteceu, aí, sim, pode ser que eu iria falar 'ok'".

Além disso, ela acrescentou: "Lamento pelo fato de ela ter falado em público. Só que ela não falou a verdade. Quando ela começou, deveria ter dito assim ‘as pessoas não gostam da minha mãe porque ela fala na cara. A minha mãe vê a pessoa oportunista querendo se aproveitar de mim porque eu sou boa e sou bobinha [e fala]. Então, a minha mãe é desse jeito'".

No entanto, a mãe da cantora ainda desabafou sobre a denúncia de que algumas coisas sumiram na casa. "O que me incomodou foi isso, mas não falei com a pessoa, mas falei com ela. Porque eu não gosto. Se eu comprei pra mim. Acho tão desagradável, juro pra você, eu comprar as coisas pra tomar meu café e ter que esconder. É surreal isso".

Por fim, Márcia pontuou: "Eu já falei pra Mirella: de tão boa que ela é, acaba se tornando boba, porque os outros abusam. Eu respeito, a casa dela e coloca quem ela quiser, casa e o dinheiro são dela, porém eu não apoio". "Ela que venha e fale a verdade, tudo o que eu fiz. Porque ela falou, falou, jogou no ar, mas não falou a verdade. Eu quero saber o por que que sou narcisista. Eu sou narcisista por que eu não gosto das pessoas que querem se aproveitar dela? Isso é ser narcisista?", concluiu.