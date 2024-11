Cíntia Chagas detalha agressões que sofreu de ex-maridos

Cíntia fala sobre agressões do ex-marido - (crédito: Reprodução Instagram)

A Cíntia Chagas desabafou nas redes sociais, na última quinta-feira (21), sobre a polêmica envolvendo as supostas agressões do ex-marido, Lucas Bove. Após um internauta questionar sobre o episódio, a influenciadora disse que mulheres independentes costumam “confundir homens protetores com abusadores”.

Em seus Stories do Instagram, a famosa abriu uma caixa de perguntas e foi questionada por um dos seus seguidores por que ela foi vítima de agressão. “Por que você tão inteligente foi vítima de violência doméstica?”, quis saber o internauta.

“Porque mulheres do meu tipo, ou seja, muito independentes, que tiveram de lutar muito pela vida, costumam confundir homens protetores com abusadores. “Homens fortes, viris, que até impõem certos limites a nós, porque nós não costumamos ter limites, confundimos esse tipo de homem com os narcisistas", respondeu ela.

E seguiu: "Eu fui vítima de violência doméstica três vezes num afã de querer um homem mais impositivo do que eu. Existe um outro fator: a vontade de querer acertar e a ideia errônea na qual todos os homens são iguais."

"Então, a partir do momento que a mulher acha que o próximo será igual, ela tenta a todo custo consertar o atual. E para piorar, as mulheres de direita não conversam sobre isso, há um certo preconceito. Já fui empurrada escada abaixo e me disseram que foi sem querer”, encerrou.