Ex de Gato Preto choca a web ao revelar que cantor desejou a morte do filho

Nicoly Rodrigues usou as redes sociais para fazer graves acusações contra seu ex-namorado, Samuel Sant'Anna, com quem tem um filho. Segundo a influenciadora, 'Gato Preto', como também é conhecido, já teria desejado a morte do próprio herdeiro.

Além disso, a influenciadora revelou que já foi vítima de agressão quando vivia com Samuel. "Vim falar mais uma vez de uma coisa muito chata que eu não queria estar falando aqui de novo. Hoje eu tive que fazer pela primeira vez, depois de anos né, já devia ter feito há muito tempo atrás, meu primeiro boletim de ocorrência. Não vou ficar mais calada, entendeu? Agora o caso vai ser resolvido mais ainda na justiça".

No entanto, Nicoly ainda disse: "Primeiramente, ele não tem casa. Não adianta falar que tem, ele sabe que não tem. Ele vive em hotel e inclusive o carro não é dele, então, fica difícil achar uma pessoa dessa. O oficial de justiça já foi no pai dele, na mãe dele, então, como vou fazer?"

Contudo, ela acrescentou: "Quando meu filho nasceu, quando eu estava grávida, ele me ameaçava, dizia que se me visse na rua com alguém ia passar por cima, que não ia deixar meu filho ficar com ninguém, passei diversas situações que muitos amigos próximos viam, me alertavam, mas eu era cega".

Por fim, a jovem declarou: "Eu nunca tinha feito nenhum boletim de ocorrência, embora já tenha tido diversas agressões. Ele me agrediu porque achou que eu estava com outra pessoa. A gente nem estava mais junto. Ele filmou batendo em mim, vocês têm noção disso? Eu fiquei inteira roxa. Eu estava em outra cidade, com pessoas que eu nem conhecia". "O Rael não tem culpa do pai dele não amar ele. Se um dia acontecer alguma coisa com meu filho, eu não respondo por mim”, disse Nicoly Rodrigues nos stories, escrevendo a legenda: “Até a morte do meu filho ele já desejou".