Laura Cardoso encanta e posa com Guilherme Fontes nos bastidores

A Laura Cardoso e o Guilherme Fontes emocionaram o público durante a gravação da vinheta de final de ano da TV Globo. No registro, a atriz segurava o rosto do ator enquanto sorriam. A nostalgia contagiou a web fazendo o público relembrar os personagens: Alexandre e Guiomar, na trama "A Viagem".

Nas redes sociais, os amantes da novela comentaram sobre o registro. "Novela maravilhosa com atores fantásticos", "O trauma que tenho desse personagem", Fico encantada com todos os seus trabalhos ao longo desses anos", Laura Cardoso é um grande ícone da TV brasileira".

Para quem não acompanhou, na trama espírita, o personagem Alexandre, interpretado por Guilherme Fontes, é preso por assassinato, se mata na cadeia e, do plano espiritual, passa a atormentar os seus algozes.

Em contrapartida, Guiomar começa a ser perseguida por Alexandre, o que faz com que todos estranhem o seu comportamento. Durante uma entrevista, o ator falou sobre o seu personagem: "Quanto mais medo as pessoas sentiam do Alexandre, mais eu ficava animado para fazer o personagem ainda mais sinistro."

"Uma vez, no Mato Grosso, em um posto de gasolina num lugar bem ermo, não tinha luz, tinha uma lâmpada pendurada em cima da bomba de gasolina... eu saltei do carro e quando o cara me viu, ele saiu correndo! (risos) Falei: 'Peraí, sou eu, não é o Alexandre!'"