Jennifer Lopez estaria vivendo romance com segurança após divórcio

Será realmente que a fila andou para a icônica Jennifer Lopez? É o que diz a imprensa internacional! Segundo o site norte-americano "Radar Online", a cantora estaria envolvida romanticamente com um segurança desde o seu término com Ben Affleck.

Além disso, de acordo com uma fonte próxima da artista, apesar de não ter desejado o divórcio com o ator, JLo, como é conhecida entre os fãs, enxerga essa nova situação amorosa como uma oportunidade para revitalizar sua imagem pública.

Na ocasião, a fonte revelou que Jennifer não estava preparada para o divórcio, mas agora enxerga o flerte como uma maneira de se sentir mais confiante e atraente. Para quem não acompanhou, a separação entre Lopez e Affleck ocorreu em agosto de 2023, após dois anos de matrimônio.

Após o término, Ben manteve o assunto preservado. No entanto, ao ser questionado sobre o fim do matrimônio, o ator respondeu: "Encontrei a beleza, a poesia e a ironia no fato de que é a maior história de amor nunca contada", afirmou Affleck.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a possível mudança nos status da artista. "Não vejo nada demais, o que importa é a felicidade dela", "Normal. Nada melhor do que um amor ou um caso seguro", "Segurança é gatão! Está certa, ela não pode perder tempo."