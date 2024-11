Rapper famoso é atingido por máquina de fogo em show

Major RD foi vítima de um acidente enquanto se apresentava no último do Mainstreet Festival. O rapper estava no palco do evento de rap que aconteceu na Marquês de Sapucaí, quando foi atingido por uma máquina de fogo.

Tudo começou quando o rapper estava cantando a música "Só Rock". Major se apoiou com o pé em uma das máquinas que soltam fogo, sem perceber. No entanto, quando chegou o refrão da música, a chama forte lançada para cima acabou atingindo o braço direito e parte do rosto do artista.

Contudo, na tentativa de se livrar do fogo, o rapper jogou o corpo para longe da direção da chama e em seguida, foi socorrido por bombeiros, ainda no palco. Como a canção seguiu tocando, os fãs, em um primeiro momento, ainda não tinham entendido o que tinha acontecido, mas depois ficaram assustados com o episódio.

Apesar disso, Major se pronunciou depois, através das redes sociais, e tentou descontrair. "Já dizia meu mano Djonga, Fogo nos artistas. Obrigado, Mainstreet Festival, tava tudo lindo". Djonga também já sofreu um acidente durante uma apresentação e teve o short queimado.