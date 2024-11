Ana Paula Minerato é desligada da Band e do Carnaval após racismo

A Ana Paula Minerato foi desligada da TV Band e da escola de samba Gaviões da Fiel após vazarem supostas declarações racistas, na madrugada desta segunda-feira (25). Durante uma conversa com o rapper Kt Gomez, a sambista questionou ele ter ficado com a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca.

Entretanto, na conversa, Ana Paula usou termos pejorativos para se referir ao cabelo e à pele da artista. Devido a isso, a escola de samba Gaviões da Fiel a desligou do posto de musa de bateria da agremiação. Na ocasião, ela iria representar a escola no Carnaval de 2025.

Além disso, a partir de agora, a modelo também não fará mais parte do elenco de apresentadores do grupo Bandeirantes. No grupo, ela comandava uma atração diária na rádio Band FM.

Tati Minerato se pronuncia após polêmica com irmã

Nas redes sociais Tati Minerato, irmão de Ana Paula, se pronunciou e frisou que repudia atos racistas: "Hoje venho me pronunciar sobre uma situação que me deixou profundamente triste e abalada. Antes de mais nada, quero deixar claro que sou absolutamente contra qualquer forma de racismo ou preconceito. Essas atitudes não condizem com os valores que carrego e que fazem parte da minha história."

"Minha trajetória sempre esteve profundamente conectada ao samba, um universo rico, vibrante e que tem na cultura negra sua essência mais valiosa. Foi nesse espaço que cresci, aprendi e me desenvolvi como pessoa, cercada por uma diversidade que só me engrandece. Por isso, sempre busco reconhecer, respeitar e valorizar essa herança que tanto me inspira. Sou grata por me acolherem!"

"Desde criança, em minha família, fui ensinada sobre a importância do respeito ao próximo. Minha mãe, Dona Sílvia, foi uma figura central nesse processo, sempre nos mostrando o valor de tratar todas as pessoas com igualdade e dignidade."

"Entretanto, diante do ocorrido envolvendo minha irmã, Ana Paula Minerato, preciso dizer que, por mais que o amor pela minha família seja inegável, não posso e não devo ser associada a atitudes que não condizem com aquilo em que acredito. Lamento profundamente o episódio e reitero que jamais apoiei ou apoiarei qualquer atitude que desrespeite ou agrida outra pessoa."

"Meu compromisso será sempre com a construção de um futuro onde o respeito, a inclusão e a igualdade sejam valores inegociáveis. É assim que vivo e como quero continuar minha trajetória, tanto no samba quanto em todas as esferas da minha vida."