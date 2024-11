Rafa Kalimann toma atitude drástica após término com ator

Chegou ao fim o namoro da Rafa Kalimann com o ator, Allan Souza Lima. O ex-casal estava junto há um ano. Após a separação, a atriz da rede Plim Plim, resolveu apagar todos os registros que publicou com o ex-namorado.

Entretanto, apesar de Kaliamann ter excluído as fotos com o ator, ele, por sua vez, permanece com os clicks românticos com a ex-BBB em seu perfil do Instagram. De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, a assessoria da beldade preferiu não se pronunciar sobre o assunto.

Vale lembrar que, tempos depois de a atriz anunciar o término com José Loreto, o casal assumiu o romance publicamente. Na época, Allan ensaiava para a peça "Paixão de Cristo", em Nova Jerusalém, em Pernambuco.

“Viver isso, acompanhando você nesse processo, está sendo ainda mais especial, uma admiração linda, entusiasmada pelas trocas que temos sobre Ele. Admirando cada dia mais seu trabalho e sua arte. Allan, obrigada por representar com tanto respeito esse ‘personagem’ que move nossa fé”, escreveu ela, na época.

Para quem não acompanhou, em maio, Rafa Kalimann e Allan Souza Lima chegaram a passar por um momento delicado e difícil ao perderem um bebê que estavam esperando.