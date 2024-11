Vaza novo áudio racista de Ana Paula Minerato

Parece que as coisas estão complicadas para Ana Paula Minerato. Isso porque surgiram novos áudios em que a modelo supostamente aparece dizendo falas racistas sobre a cantora Ananda, integrante do grupo Melanina Carioca.

No entanto, a troca de mensagens ainda seria entre Minerato e seu ex-companheiro Kt Gomez. "Ela lavava bem a louça?", dispara a modelo. O rapper então rebate: 'Ana, eu acho que você está a fim de brigar e está vindo tomar meu tempo. Eu não fui nem na academia e nem vou aí".

Contudo, em seguida, Ana Paula insiste: "Você teve o dia todo para ir na academia e não foi?". E Kt explica: "Eu tenho coisas para fazer". Mas parece que a resposta não é suficiente para a artista, que pontua: "Você estava fazendo o que o dia inteiro que você não postou nada?".

Além disso, Ana acrescenta: "Já sei, você foi encontrar com a Ananda, porque ela está em São Paulo. Ah, foi isso então. Você foi encontrar a com a Ananda, que você sumiu o dia inteiro". "Você foi o que? Você foi lá com&r ela aonde? Onde que você com&u ela? No hotel dela com o Melanina Carioca? Você foi lá? Ela e quem mais?"

Por fim, a modelo ainda teria provocado mais o ex-companheiro. "Aí ela te mostrou vídeo dando pros caras também? Para os negão lá do Melanina Carioca? Como é que foi, como é que foi?". O rapper então declara: "Deixa eu falar: procura um médico. Procura, de verdade. Fala com o seu médico lá".