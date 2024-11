Andressa Urach sai ensanguentada de festa após briga com Juju Ferrari

A Andressa Urach precisou levar alguns pontos no rosto após brigar com a Juju Ferrari. Desde o último desentendimento que rolou entre as duas, na festa de aniversário da atriz pornô, o clima permanece tenso entre elas. Após inúmeros cuspes, Juju arremessou uma taça em direção a ex-A Fazenda.

No entanto, os seguranças que estava a paisana no local, conseguiram conter uma briga ainda maior. Nas imagens, após serem separadas, Juju, aparentemente, enfurecida, joga o objeto em direção a produtora de conteúdo adulto, que quebra em seu rosto.

Durante o evento, que aconteceu na última segunda-feira (25), as duas se evitaram, mas não por muito tempo, já que acabaram ficando perto uma da outra na pista de dança, trocam olhares, até que Urach cospiu em Juju e levou um tapa. Pronto, o caos estava instaurado.

Nas redes sociais, Urach mostrou como ficou o seu rosto. Enquanto aguardava atendimento médico a beldade disse que faria a tatuagem de uma cruz no rosto 'em homenagem a Jesus Cristo'. Além disso, Andressa chegou a ameaçar a rival e afirmou que 'o que é dela está guardado.