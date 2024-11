Irmã de Ana Paula, Tati Minerato também já foi expulsa da Gaviões após briga

Ana Paula Minerato não foi a única da família a ser desligada de uma escola de samba. Tati Minerato, sua irmã, também já passou por uma situação parecida, em 2018, quando foi afastada pela Gaviões da Fiel após se envolver em uma briga.

No entanto, na época, Tati Minerato já estava à frente da bateria da agremiação por 12 anos, sendo nove deles como rainha. Porém, alguns dias antes do desfile, a modelo foi convidada a se retirar após se desentender com a então imperatriz da bateria, Renatta Teruel.

Ocorre que as duas discutiram durante um ensaio técnico da Gaviões da Fiel. Na briga, elas chegaram a trocar empurrões enquanto desfilavam na avenida e precisaram ser separadas por outros integrantes da agremiação.



Contudo, a cena foi filmada e viralizou na internet. Após grande repercussão, a escola se pronunciou informando que Tati havia sido desligada. "Agradecemos à dedicação de ambas aos Gaviões, mas a postura demonstrada ontem não condiz com os princípios da escola, que se dedica a levar à Avenida um carnaval perfeito tecnicamente e cheio de alegria", disse a nota.

Além disso, a agremiação revelou: "Fizemos um ensaio excelente e vibrante, e seguimos fortes rumo ao carnaval, certos de que caminhamos lado a lado com a Fiel Torcida para a realização de um desfile inesquecível". Apesar da polêmica, alguns anos depois, Tati foi convidada para ser musa da Vila Isabel e voltou à Sapucaí.