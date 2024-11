Luana Piovani expõe TV Globo ao relembrar denúncia por agressão contra Dado Dolabella

A Luana Piovani caiu no choro ao relembrar dos momentos difíceis que viveu ao lado do ex-namorado Dado Dolabella. Em entrevista para Cissa Guimarães, no "Sem Censura", da TV Brasil, a influenciadora revelou que a rede Globo teria a demitido após ela denunciar o ator por agressão.

“A maior dor que eu passei não foi ter sido agredida, foi o que a sociedade fez comigo depois. Eu estava em uma época que não era um movimento comum. As pessoas adoram dar personagens para a gente e quando não aceitamos esses personagens, eles ficam com raiva da gente", iniciou.

"Eu nunca aceitei a roupinha que a sociedade brasileiro quis me vestir. Quando eu fui lá e denunciei a violência, as pessoas me espezinharam, a sociedade me espezinhou. E eu não falo só a pessoas da rua, a empresa na qual eu trabalhava me tratou mal.

"Eu não tive suporte de absolutamente ninguém. Eu tinha um programa na rede Globo e logo depois eles me mandaram embora. As pessoas diziam que eu tinha feito aquilo para aparecer, para chamar a atenção."

"Milhões de mulheres que brincavam e falavam: ‘Vem bater em mim’, porque o cara é considerado bonito. O que atrapalha a nossa luta são as mulheres machistas. Enquanto as mulheres forem machistas, elas dão forças aos homens que são machistas. (…) O mundo é uma máquina de moer mulher“, concluiu.