Jojo Todynho humilha Andressa Urach após conselho político: 'Exemplo de quê'

A Jojo Todynho rebateu os conselhos enviados por Andressa Urach após assumir o seu lado político. Durante um bate-papo no podcast "Conversa Paralela", a cantora informou que deixou de seguir a atriz pornô nas redes sociais.

"Exemplo de quê? Uma mulher que grava um vídeo [pornô] com o filho filmando, é exemplo de quê? Qual o exemplo ela tem? Quando eu vi que o conteúdo dela não fazia mais sentido, eu fui lá e deixei de seguir. Por várias vezes ela me mandou mensagem querendo me dar conselho. Quem sofreu lavagem cerebral foi você. Você foi usada. Nós temos profetas de verdade e falsos profetas", disparou ela.

E continuou: "Você não é exemplo para mim e nem para mim ninguém. Você superou o grau da dignidade. Colocar seu filho para te filmar? Se botem no lugar de vocês, ninguém está podendo falar de ninguém. Exemplo para mim é a minha avó. Se falar de mim vai ouvir", completou a também apresentadora.

Vale lembrar que, na última semana, Urach comentou sobre os acontecimentos envolvendo Todynho: “Eu gosto da Jojo, sempre defendi ela, até quando ela estava na Fazenda, fiz campanha para ela ganhar. Mas eu não tô achando legal as declarações que ela tá dando e eu acho que ela tá sendo muito ingrata com o povo gay, que acolheu ela”, disse ela.

"Alguém tá fazendo lavagem cerebral na cabeça dela. Porque eu vivi isso. Às vezes, a gente é manipulado pela religiosidade, tá? Eu fique tão retardada quando estava na igreja, que obedecia tudo o que eles falavam”, disparou.