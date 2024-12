Príncipe Harry rompe silêncio sobre separação de Megan Markle

O príncipe Harry rompeu o silêncio sobre os rumores de separação com a Maghan Markle, na última quarta-feira (4). Enquanto participava de um evento no New York Times, duque de Sussex foi questionado sobre o assunto.

Segundo a revista People, um jornalista abordou os rumores que circulam na mídia e perguntou por que ele e Meghan não têm aparecido juntos nos eventos. Em resposta bem humorada, ele disse: Porque você me convidou, você deveria saber disso", respondeu ele, levando o telespectador aos risos.

Durante o bate-papo, o príncipe desabafou sobre a vida "nômade" que leva junto à esposa. "Definitivamente não é uma coisa boa. Aparentemente, nós compramos ou já nos mudamos de casa 10, 12 vezes", pontuou ele.

Na ocasião, o herdeiro do rei Charles falou sobre as especulações envolvendo a família e o suposto término. "Aparentemente, nós também nos divorciamos 10 ou 12 vezes, talvez. Então, é tipo... quê?", comentou ele, aos risos.

E continuou: "É difícil de acompanhar, mas é por isso que você simplesmente ignora isso. As pessoas que eu mais sinto pena são os trolls. As esperanças deles são construídas e construídas... Aí não acontece", explicou Harry.