Indicada, Ludmilla não vai ao Prêmio Multishow com homenagem à Anitta

Concorrendo a três categorias do Prêmio Multishow 2024, Ludmilla decidiu ignorar a premiação e fazer um programa diferente. A cantora surpreendeu os fãs ao faltar ao evento para ir ao shopping com Brunna Gonçalves, assistir ao filme "Moana 2".

No entanto, a ausência de Ludmilla fez com que internautas apontassem um possível descaso com as indicações, além de levantar outros burburinhos, como a rivalidade entre a cantora e Anitta. Isso porque a poderosa também seria uma das homenageadas, com um Troféu Vanguarda.

Vale ressaltar que Lud estava concorrendo às categorias Show do Ano, Samba/Pagode do Ano e Axé/Pagodão do Ano. Inclusive, a artista saiu vitoriosa nessa categoria por causa de sua participação na música "Macetando", de Ivete Sangalo.

Além disso, Ludmilla já teve alguns problemas durante a premiação deste evento em 2019. Na época, ela venceu as categorias "Cantora do Ano" e "Música Chiclete", com o hit "Onda Diferente", que fez em parceria com Anitta e Snoop Dogg.

Contudo, quando foi receber o troféu, foi vaiada no palco. "Obrigada pelas vaias, elas me fazem sempre pensar no que eu gostaria ou não que fizessem com as pessoas", disse a artista em resposta às vaias. Já em 2021, Lud fez outro desabafo: "Uma representante das minorias, uma cantora negra, bissexual, funkeira, periférica, nunca mais fui indicada na categoria “Cantora do Ano”. Infelizmente essa é a forma que o sistema te boicota! Mesmo eu sendo indicada em outras categorias da premiação".