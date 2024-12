2025 promete não ser agradável para Faro e Sheherazade na Record

O ano de 2025 promete na TV Record. Após comprar a transmissão do Campeonato Brasileiro a partir do próximo ano, a emissora colocou um ponto final nos programas "Hora do Faro", apresentado por Rodrigo Faro, e "Domingo Record", apresentado por Rachel Sheherazade.

Entretanto, o destino do apresentador Rodrigo Faro ainda é incerto para a direção da emissora do bispo Edir Macedo. Segundo a colunista Fábia Oliveira, a Record não tem planos de renovar o vínculo com o apresentador, encerrando uma parceria que começou em 2008.

No entanto, a emissora já decidiu produzir uma terceira temporada do "Acerte ou Caia", e estuda trazer de volta o "Show do Tom", apresentado por Tom Cavalcante. Atração humorística exibida entre 2004 e 2011 e que fez sucesso com uma paródia do reality show "O Aprendiz".

Na última semana, quem opinou sobre os últimos acontecimentos da casa foi o ex-apresentador de "A Fazenda", Brito Jr. O famoso gerou polêmica com algumas declarações a respeito de Faro comandar o especial de fim de ano da emissora, o "Família Record".

“A Record está certa, mas não deveria escalar um demitido para comandar o programa que reúne os melhores da casa. Acho que tem cara de castigo”, disse ele.