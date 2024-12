Moranguinho massacra Bia Miranda durante dinâmica: 'Ingrata'

A influenciadora Ellen Cardoso, mais conhecida como Moranguinho, massacrou a ex-amiga, Bia Miranda. Durante a sua participação no poscast "Podshape", apresentado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia, a esposa de Naldo Benny revelou o motivo do fim da amizade com a neta da Gretchen.

Enquanto a beldade participava da dinâmica "Reveza ou Não Reveza", em que os convidados falam se aceitam revezar com nomes sugeridos pela atração, Ellen Cardoso recordou um desentendimento com Bia Miranda. “Não revezo de jeito nenhum”, disparou ela.

E continuou: “Até o dia da minha saída [da Fazenda]. Eu comprei as dores dela. Eu acreditei nas dores dela, sobre mãe, sobre tudo que ela viveu e que me contou. Eu comecei a ter um sentimento de mãe e filha, de proteção, de querer cuidar, de querer brindar. Comprei brigas por ela”, falou.

Na sequência, Moranguinho ainda frisou que comprou briga por Bia Miranda. “Briguei muito com a Babi por causa dela. Defendi ela de situações. E quando ela saiu, teve uma fala em um podcast dizendo que tinha nojo de mim. Colocou que eu era uma cobra, que não prestava”, apontou.

Vale lembrar que, as ex-aliadas participaram de A Fazenda 14. Moranguinho e Bia Miranda se tornaram amigas no reality. No entanto, a amizade ficou estremecida após o término do programa da TV Record.