Hytalo Santos se pronuncia após ser denunciado por exploração infantil

Hytalo Santos decidiu se pronunciar após ser denunciado no Ministério Público da Paraíba pelo crime de exploração infantil. A denúncia, feita através do 'Disque 100', revela que o influenciador pratica "possível exploração de crianças e adolescentes por meio de danças com conotação sexual".

No entanto, através das redes sociais, Hytalo declarou: "As pessoas acham que esse é um assunto que eu tenho medo de falar, na minha casa frequentam pessoas, minhas crias, que passam uma boa parte do tempo comigo e boa parte com as mães, as mães sempre acompanharam tudo".

Contudo, ele ainda acrescentou: "Vez ou outra tem umas denúncias, as pessoas acham que elas têm 13 e 14 anos. Quando tem muita repercussão negativa eu sempre sou acionado". "Eu tenho um bom relacionamento com todas as mães, tudo o que acontece lá em casa, tem consentimento das mães e das meninas que são emancipadas".

Além disso, o influenciador revelou: "Minhas costas são largas e estou aqui para enfrentar o que eu preciso enfrentar". Em seguida, ele disse: "Tá tudo bem, qualquer coisa que a gente é acionado, a gente vai lá, eu tenho minha equipe jurídica, as mães das meninas também […] Venhamos e convenhamos, de onde a gente veio e de onde as meninas saíram, era motivo pra todo mundo bater palma… mas para quê se é melhor criticar?"

Por fim, Hytalo pontuou: "Eu tô super bem instruído e resguardado, mas pra você que amou esse assunto, achando que isso era uma coisa que ia me fazer cair, gente tá tudo bem, vou continuar fazendo o que faço, quando eu for ser acionado, eu vou responder, vou levar as mães, a documentação, tá tudo bem".