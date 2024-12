Nattan e Rafa Kalimann assumem namoro e web reage

O cantor Nattanzinho e a ex-BBB Rafa Kalimann surpreenderam os fãs após surgirem agarradinhos em uma foto em clima de romance, na última terça-feira (17). Ao que tudo indica, os pombinhos passaram o dia juntos comemorando o aniversário do pai da atriz.

Entretanto, mesmo sem assumir oficialmente o relacionamento, em uma publicação Nattanzinho se referiu ao pai da atriz e ao irmão dela como "sogro" e "cunhado". "Oi Rafaella", escreveu Nattanzinho na foto publicada com a atriz, acompanhado de um coração vermelho.

A famosa correspondeu à publicação: "Oi Natanael", repostou Rafa Kalimann, também com um coração. Vale ressaltar que, ambos os famosos colocaram um ponto final em seus respectivos relacionamentos recentemente.

Nas redes sociais, os internautas reagiram à novidade. "Não, pra mim isso não é normal. A um mês atrás estava feliz comemorando um ano de namoro e agora em menos de um mês já estava com outro e outra? Responsabilidade afetiva passou longe para os dois", disparou um usuário.

"A cara de apaixonada dela é a mesma de sempre por todos", "Ele chegou a terminar com a outra para ficar com ela? Zero responsabilidade afetiva esse daí", "Meu deus cada semana um namorado, queria ser assim", "Era tão santa no bbb".