Deputado Felipe Franco acusa segurança do Allianz Parque de agressão

O deputado estadual Felipe Franco e sua esposa, Inaê Barros, influenciadora digital, enfrentaram agressões por parte de seguranças ao tentarem mudar de lado no camarote do Allianz Parque, durante o show do cantor Chris Brown, realizado neste domingo (22), em São Paulo.

Em vídeos, eles mostram possuírem pulseiras que garantiam acesso livre ao setor desejado, porém o casal foi barrado, o que gerou revolta por parte do casal e desencadeou toda a confusão com a equipe de segurança do evento.

Conforme o relato de Inaê e vídeos divulgados nas redes sociais, uma segurança derrubou seu celular e a empurrou para fora do espaço, enquanto a agredia fisicamente. No momento da confusão, Felipe tentou intervir para defender a esposa, mas acabou levando um soco de outro segurança.

Eles foram encaminhados para a sala da segurança do estádio e, em uma live logo depois, o político, aos prantos, relatou o episódio: "Rapaziada, tá ligado que eu sou de boa, né? Ó, tenho todas as pulseiras do rolê, e a polícia deu um soco na minha cara", comentou o influenciador, enquanto sua esposa conversava ao fundo com os agentes.

O episódio polêmico repercutiu nas redes sociais, e internautas comentaram: “Vai, Felipe Franco, vota mesmo para a PM não usar câmera no uniforme. Tá aí agora: você apanhou e não tem nada filmado porque votou contra. Parabéns!”, escreveu um seguidor no Twitter. Até o momento, nem Felipe Franco nem sua esposa se pronunciaram sobre o ocorrido.