Cíntia Chagas engata namoro com deputado federal

Cíntia Chagas e Fred Costa passeando com cachorrinha - (crédito: Reprodução: Redes sociais)

Cíntia Chagas, influenciadora digital e autora, está vivendo um novo relacionamento ao lado do deputado federal mineiro Fred Costa, conhecido por ser autor da “Lei Sansão”, que aumenta as penas para maus-tratos contra animais, e da “Lei Joca”, responsável por garantir que animais viajem com segurança.

O político foi eleito com mais de 158 mil votos e, além disso, é idealizador de hospitais públicos veterinários em Minas Gerais. Ele também compartilha nas redes sociais seu trabalho resgatando animais em situação de rua.

Por meio dos stories, Cíntia e Fred postaram duas fotos super fofas enquanto passeavam com a cachorrinha de Fred. Segundo informações, o político pediu Cíntia em namoro no início de dezembro, e a influenciadora não esconde a felicidade com essa nova fase de sua vida.

Entretanto, nas redes sociais, internautas têm comentado sobre o novo relacionamento da autora: “Maria Assembleia?”, escreveu um perfil. “Só vale se for deputado, né? Fetiche em foro privilegiado”, disparou outro.

Vale lembrar que, em agosto, a influenciadora protagonizou um término polêmico com seu ex-marido após três meses de casamento, alegando “divergências de objetivos de vida”. Porém, alguns dias depois, Cíntia registrou um boletim de ocorrência contra Lucas Bove, acusando-o de violência doméstica e psicológica.