Veja pancadaria entre Felipe Franco, Inaê e seguranças do Allianz

A coluna Mariana Morais teve acesso, em primeira mão, às imagens registradas pelo deputado Felipe Franco e sua esposa, Inaê Barros, que mostram o momento da confusão com a equipe de segurança do Allianz Parque, durante o show do cantor Chris Brown, no último domingo (22).

Tudo começa em um vídeo no qual a influenciadora pede que algum responsável pelo camarote em que ela e o marido, Felipe Franco, estavam seja chamado. No vídeo, ela já alega que ambos foram agredidos: "Por favor, você poderia chamar o dono daqui? Nós fomos lesionados, bateram na gente, e estamos no camarote", diz ela, exibindo as pulseiras.

Em seguida, já é possível ver Felipe Franco e a esposa fora da área do show. Inaê se exalta com a segurança e tenta confrontar a profissional, dizendo: "Ela mandou eu ir pra fora! Tá aqui essa porr*! Tá aqui a pulseira!", afirma, mostrando as pulseiras do camarote.

Assim que o casal é levado para os fundos do estádio, Inaê se exalta ainda mais e parte para cima da equipe de segurança, desferindo chutes, empurrões e socos. Tudo isso acontece enquanto uma música calma ecoa ao fundo, contrastando com o episódio caótico protagonizado pelo casal.

Entre gritos e agressões, eles foram encaminhados para a sala de segurança do local, onde permaneceram e até abriram uma live no Instagram para contar suas versões do ocorrido. Vale lembrar que, até o momento, o Allianz Parque ainda não se pronunciou sobre o caso.

Veja as imagens abaixo: