Causa da morte de Ney Latorraca é descoberta; veja

O ator Ney Latorraca morreu nesta quinta-feira (26), aos 80 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o último dia 20 na Clínica São Vicente, no bairro da Gávea, por conta de um câncer de próstata, e acabou morrendo devido a uma sepse pulmonar.

Antes de chegar às telinhas, o artista atuou em radionovelas e teatro estudantil, inicialmente como figurante. Posteriormente, alcançou o sucesso em várias novelas, séries e programas de humor.

Ele construiu uma trajetória louvável no meio artístico e marcou presença em um dos maiores sucessos da Rede Globo: a novela Da Cor do Pecado. Ney era casado há 29 anos com Edi Botelho e levava uma vida discreta, longe dos holofotes.

Em depoimento ao Memória Globo, ele declarou: “Ator já nasce ator. Aprendi desde pequeno que precisava representar para sobreviver. Sempre fui uma criança diferente das outras: às vezes, eu tinha que dormir cedo, porque não havia o que comer em casa. Então, até hoje, para mim, estou no lucro.”

Nas redes sociais, paradas desde 2017 devido à sua preferência por uma vida reservada, fãs e admiradores já expressam seus sentimentos de luto pela morte do ator. “Descanse em paz”, comentou um fã. “Vai com Deus, mestre”, respondeu outro. Amigos próximos, famosos e parentes também utilizaram as redes para prestar suas condolências.