Babu Santana sofre grave acidente de carro

O cantor e ator Babu Santana sofreu um acidente grave na última segunda (23), na Transolímpica, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo informações, o ator e ex-BBB estava de carro quando capotou o veículo, que teve perda total.

Babu perdeu o controle do veículo em uma curva da via, que estava com as pistas encharcadas devido à chuva. O ator foi socorrido e encaminhado a um hospital na Barra da Tijuca, também na zona oeste do Rio de Janeiro.

Felizmente, apesar da gravidade do acidente, o artista não sofreu danos físicos graves, apenas leves escoriações. Coincidentemente, Babu foi atendido pelo mesmo médico que cuidou dele durante o BBB, quando enfrentava problemas relacionados à diabetes. Ele já está em casa e passa bem.

A esposa de Babu, Lívia Nascimento, deu mais detalhes em entrevista: “Ele perdeu a direção do carro em uma curva, e estava chovendo no momento. Mas ele estava abaixo do limite permitido na via”, contou ela.

Vale lembrar que o ator não fez nenhum comunicado em suas redes sociais sobre o ocorrido. Provavelmente, apenas familiares e pessoas próximas ficaram sabendo do acidente no dia em que aconteceu.