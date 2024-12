Nattan faz chacota comcabeça de Rafa Kalimann e web reage: "tóxico"

O cantor Nattan, na véspera de Natal, decidiu fazer uma “brincadeira” com sua mais recente namorada, Rafa Kalimann. Na ocasião, o artista mostrou, através dos stories, uma foto de Rafa com um balde de cerveja na cabeça e decidiu zoar: “Achei um chapéu que coubesse nela”, comentou.

Esse é o primeiro Natal do casal juntos e assumidos. Nas redes, eles também compartilharam vários registros fofos em família. Nas imagens publicadas nos stories do Instagram, Rafa aparece beijando o cantor.

Entretanto, na web, seguidores não gostaram da zoação de Nattan com a atual namorada: “Era pra achar engraçado?”, questionou uma seguidora. “Ela mais apaixonada que ele. Sabemos onde isso vai acabar, né?”, disparou outra.

Vale lembrar que os dois postaram fotos juntos no dia 17 de dezembro, assumindo o relacionamento. O cantor chegou a aparecer em um vídeo chamando o pai e o irmão da ex-BBB de "sogro" e "cunhado", respectivamente.

Além do pai e do irmão, Nattan também já conquistou a sogra. Em um dos vídeos publicados por Rafa, durante um momento da ceia, ele fez uma homenagem: "Tenho uma notícia muito especial para dar para vocês da família. É muito importante, só queria uma salva de palmas porque tenho a sogra mais linda do Brasil", comentou.