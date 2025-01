Ana Clara comandará novo programa do BBB no Multishow

Ana Clara comandará novo programa no BBB no Multishow - (crédito: Reprodução: Redes Sociais)

A apresentadora e ex-BBB Ana Clara, juntamente com Ed Gama, irá comandar o “Big Show”, novo programa do Multishow para o BBB25. O diferencial da dinâmica do programa é que o público poderá enviar perguntas diretamente ao líder da semana, que as responderá da casa mais vigiada do Brasil.

O programa inédito estreia no dia 20 de janeiro no Multishow e promete entregar muitos memes, humor, interatividade e conteúdos exclusivos. Já o BBB25 estreia oficialmente no dia 13. Ele é semelhante a modelos anteriores, mas agora com a nova dinâmica de interação com participantes.

Seguindo a tradição, o eliminado da semana estará presente em cada edição do "Big Show" para compartilhar detalhes de sua vida pós-confinamento. Além disso, convidados especiais participarão para discutir os acontecimentos mais polêmicos e divertidos do reality.

A dupla de Ana Clara será formada com Ed Gama, que já participou do bate-papo com o eliminado na edição anterior. O "Big Show" vai ao ar às segundas-feiras, mas a dinâmica sobre como o público enviará as perguntas ainda não foi divulgada.

Na internet, as pessoas já comentam sobre o novo programa e a participação de Ana Clara: “Ela é maravilhosa”, elogiou uma internauta. “Ana Clara é incrível, ao contrário de outras ex-participantes do programa”, disparou outra.