Maíra Cardi mostra intimidade de Thiago Nigro e irrita o coach

A Maíra Cardi usou as redes sociais, nessa quinta-feira (2), para expor uma situação bem íntima do marido, Thiago Nigro. Em seu perfil do Instagram, a coach mostrou que o famoso "Primo Rico" não é tão higiênico quanto parece. A beldade assustou a web após mostrar a pia do banheiro cheia pelos de barba.

“Eu quero saber se tem algum marido que faz isso. Óbvio que eu não vou deixar isso pro funcionário, vou limpar”, disse Maíra Cardi filmando os pelos aparados do amado. “Porque ele não vai [limpar]. Perguntei ‘Amor, por que você não limpa?’. Ah, porque eu acho que vai piorar, vai derrubar mais, essa foi a resposta que ele me deu”, disse Maíra Cardi no Instagram.

Ela continuou mostrando mais provas da falta de educação do marido. “A roupa, normalmente, ele tira e deixa [no chão] do jeito que ele tira. Não é capaz de colocar uma roupa [no cesto]. Aí sabe o que ele falou ontem pra mim? ‘Quando nosso filho nascer, ele vai acordar e arrumar a cama’. Como? Com qual exemplo ele vai fazer isso?”, questionou Maíra Cardi.

Em seguida, Thiago rebateu a esposa. “É que hoje, eu acordo e, em vez de arrumar a cama, eu vou para o trabalho. Minha rotina é corrida”, comentou ele. “Três horas por dia só pra ir e voltar do escritório e, além disso, você quer que eu faça todas essas coisas? Tá sendo injusta”, reclamou Thiago Nigro.

Nas redes sociais, os internautas concordaram com a ex-BBB. "Gente, como ele quer ensinar as pessoas a serem melhores se o básico ele não faz?", disparou um usuário. "Tadinha da Maíra. Grávida e ainda tem que lidar com isso", comentou outro. "Cara mal educado!" comentou mais um.