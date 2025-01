Gabigol dá perdido em Rafaella e curte festa de Réveillon com outra

O que aconteceu? Parece que a viagem romântica entre o jogador Gabigol e Rafaella Santos azedou! O ex-atacante do Flamengo celebrou a chegada do Ano Novo em grande estilo, em Troncoso. No entanto, ao invés da irmã de Neymar, uma modelo foi vista na companhia do famoso.

De acordo com o colunista Léo Dias, a jovem em questão se chama Mina Winkel. Ela também é ex-participante do reality de Férias com Ex Brasil, da MTV. Nas redes sociais, a moça, que possui mais de 300 mil seguidores, compartilha uma rotina de atividades física.

Para quem não acompanhou, recentemente a web levantou rumores de uma possível recaída entre Rafaella Santos e Gabigol. O casal foi flagrado juntinhos, na última semana, curtindo uma viagem no Japão.

No Instagram, ambos publicaram registros em seus respectivos perfis com o parceiro a mostra. No último domingo (29), Rafaella chegou a compartilhar uma foto aos beijos com o atleta e apagou logo em seguida. A postagem, porém, serviu para confirmar os boatos de reconciliação entre eles.

Além do novo atacante do Cruzeiro, celebridades e membros da alta sociedade como: Luciana Gimenez, Monique Alfradique, Nati Vozza, Paula e Bruno Setubal, Bianca Brandolini e Sarah Mattar prestigiaram a 25ª edição da Festa do Taípe, no Réveillon de Trancoso.