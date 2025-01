Bruna Biancardi relembra quando perdeu a fé em sua família com Neymar

Após anunciar a segunda gestação de Neymar, Bruna Biancardi recebeu de sua melhor amiga, Adenacia Anastácia, um enfeite de porta com as iniciais “NJ & BB”. A lembrança, que inclui uma passagem bíblica sobre amor, fez sucesso nas redes sociais.

A mãe de Mavie aproveitou para revelar que foi a amiga quem a ajudou a recuperar a fé em sua família, mesmo em momentos em que a influenciadora já não acreditava mais. A passagem bíblica, que aborda amor, justiça e verdade, diz o seguinte:



“O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos; quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás.”

Além do presente, Bruna Biancardi também comentou sobre o apoio da amiga durante os momentos difíceis de seu relacionamento com o atleta. “Obrigada por sempre ter me dado forças e acreditado na minha família (até quando eu não acreditava mais)! Por me ensinar a confiar e esperar em Deus. Obrigada por todo o cuidado com a gente! Você é especial para nós.”

Nas redes sociais, muitas seguidoras deram apoio: “Não normalizando traição, mas perdoar é um ato de coragem. Desculpar é fácil, mas perdoar e tentar reconstruir algo que foi quebrado é muito difícil e requer coragem”, disparou uma internauta.