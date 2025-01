Sarah Poncio assume como deputada estadual pelo RJ

A influenciadora Sarah Poncio assumiu o cargo de deputada estadual do Rio de Janeiro, na última terça-feira (7). A empresária, que era a primeira suplente de Tande Vieira, participou das eleições de 2022 como candidata pelo PROS (Partido Republicano da Ordem Social) e conquistou o total de 26.626 votos.

Na ocasião, Tande Vieira, do Progressistas (PP), foi eleito prefeito de Resende (RJ), no último domingo (5). Com isso, o político deixou o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio, dando lugar à influenciadora.

Para quem não conhece, Sarah Poncio é uma influenciadora digital famosa por compartilhar sua vida pessoal e momentos em família nas redes sociais. A beldade, que é filha do pastor evangélico Márcio Poncio, acumula mais de três milhões de seguidores no Instagram. Ela ficou conhecida quando a história de que seu então marido, Jonathan Couto, teve uma filha com a atriz Letícia Almeida, ex-cunhada dela.

Na época, Sarah estava grávida de seu primeiro filho com o cantor. Ela também chamou a atenção por adotar uma criança, mas depois o processo foi revertido, o que gerou grande repercussão pública. Além de sua vida familiar, ela também compartilha conteúdos sobre moda.

Nas redes sociais, os internautas criticaram a conquista da deputada. "Essas coisas me fazem questionar se Deus realmente existe", escreveu um usuário. "Tem coisas que não se sabe explicar de fato", comentou outro. "Rio de janeiro a cada dia indo de mal a pior. Não aguento, mas essa velha política intragável desse Estado", criticou mais um.