Veja quanto Carlinhos, Cauã Reymond e famosos lucram com jogos de azar

"Nem tudo que parece ser, é!" Alguns famosos como Carlinhos Maia, Cauã Reymond, Virgnia Fonseca e Neymar estão faturando alto para divulgar cassinos e casas de apostas online. Nessa semana, repercutiu na web os valores exorbitantes pagos às celebridades para atrair clientes e lucrar com o investimento sem retorno, na maioria das vezes.

Dentre os famosos que mais surpreenderam o público, está o ator Cauã Reymond. Com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, o artista fatura um cachê milionário para divulgar o esquema de apostas. De acordo com a revista Piauí, o artista fatura R$ 22 milhões por ano com a parceria.

Além do galã, o humorista Carlinhos Maia, que possui mais de 34 milhões de seguidores no Instagram, recebe um valor de R$ 40 milhões por ano para emprestar a sua imagem e divulgar a Blaze nos Stories da plataforma. Em resposta à revista, o influenciador respondeu: “Se eu disser ‘Pule do penhasco’, você vai pular? Não”, afirmou.

A mesma Blaze tem como principal garoto-propaganda o rosto do jogador Neymar Jr. O brasileiro é número 1 no Instagram, com mais 227 milhões de seguidores no Brasil e no mundo. O atleta mantém um contrato com a bet, estimado em R$ 100 milhões.

Virginia Fonseca também integra o time. De acordo com a reportagem, um dos empresários envolvido nas negociações do contrato da loira revelou ao veículo que a famosa fazia parte dos termos do chamado "cachê da desgraça alheia". Feito o acordo, a influenciadora passaria a ter direito a cerca de 30% de tudo o que os seus seguidores perdessem em apostas.