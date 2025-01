Virginia ganha porcentagem nas perdas dos fãs em apostas, diz revista

Virginia Fonseca voltou a repercutir de forma negativa entre os internautas nos últimos meses. Parte da fortuna da apresentadora do SBT foi revelada aos seguidores. Em 2022, a loira teria fechado um contrato com a empresa Esportes da Sorte, site de apostas online investigado na operação "Integration".

De acordo com a revista Piauí, um dos empresários envolvido nas negociações revelou ao veículo que a famosa fazia parte dos termos do chamado "cachê da desgraça alheia". Feito o acordo, a influenciadora passaria a ter direito a cerca de 30% de tudo o que os seus seguidores perdessem em apostas.

Para quem não compreendeu, o faturamento da empresária funcionava da seguinte maneira: utilizando o link compartilhado através do seu perfil, caso o apostador perdesse R$ 100, a esposa de Zé Felipe ganharia o valor de R$ 30.

Vale lembrar que a beldade realizou uma festa luxuosa com a presença de inúmeros famosos para celebrar o alcance de 50 milhões de seguidores do Instagram. O número aumentou com a chegada da segunda filha, Maria Flor. A bebê de 2 anos conquistou a web com seu jeito icônico e avançado para uma criança da sua idade.

Entretanto, mesmo após fazer sucesso a informação não caiu bem para os fãs. "Estudei tanto na vida... não fiquei rica. E tudo bem, porque crescer assim em cima da perda de outro, ao meu ver...nem vale", opinou um internauta. "Mas 'toda honra e gloria a Deus'", comentou mais um usando o bordão da loira. "Os fãs da Virginia cada vez mais pobres", escreveu mais um.