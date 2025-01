Ivete e Claudia Leitte tiveram forte discussão, diz site

A treta envolvendo Claudia Leitte e Ivete Sangalo ganhou um novo desdobramento. Após Claudinha, sofrer inúmeros ataques nas redes sociais por trocar a letra da música "Caranguejo", Veveta teria recebido uma ligação da, até então amiga, cobrando apoio.

No entanto, a conversa teria ficado acalorada deixando Claudia Leitte desapontada com a baiana, que teria supostamente recusado prestar apoio à evangélica. De acordo com o portal "Em Off", o tom agressivo da cobrança teria causado o atrito entre as cantoras.

Ainda segundo a publicação do colunista Erlan Bastos, durante a ligação algumas frases ditas entre elas foram divulgadas. “Minha irmã, se acalme, porque sei ser braba também”, pediu Ivete ao iniciar a ligação. Claudia teria respondido que a “boca era dela e cantava o que quisesse”, o suficiente para o estopim da briga.

Na sequência, Ivete teria questionado a artista: ‘Ligou para quê? Vá cantar!’ e desligou o telefone na cara de Claudinha. Logo após toda situação, a loira teria tomado a atitude em bloquear a ex-amiga em seu perfil do Instagram.

Nas redes sociais o assunto rendeu entre os internautas que opinaram sobre a suposta briga. "Ivete: não quero meu nome em língua de Quelé", comentou um usuário. "Uma criatura aí some o ano todo, perto do Carnaval aparece em polêmica para ser assunto e vender abadá", escreveu mais um. "Eu li a conversa imaginando Ivete falando", comentou outro aos risos.