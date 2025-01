BBB25 quebra protocolo rigoroso ao confinar sister e surpreende fãs

A última quinta-feira (09) foi marcada pelo “Big Day”, dedicado à revelação do novo elenco do BBB. No final do dia, a última dupla foi anunciada, composta pela ex-ginasta Daniele Hypólito, que entrará ao lado do irmão e também ex-ginasta, Diego Hypólito.

O que chamou a atenção, porém, foi o fato de que, pela primeira vez na história do programa, uma ex-participante de não apenas um, mas três realities da Record integrará o elenco do BBB. Para quem não sabe, Daniele já participou de Power Couple Brasil (2021), Dancing Brasil (2017) e Made in Japão (2020).

Com isso, parece que a regra extremamente rigorosa do ex-diretor do BBB, Boninho, de não selecionar participantes que já passaram pela emissora do Bispo foi quebrada. Em 24 edições do Big Brother Brasil, nenhum participante teve origem em realities da Record.

Vale lembrar que, em 2022, Boninho havia reforçado que quem “queimou o cartucho” em atrações da Record não teria espaço no BBB. Na ocasião, ele revelou que gostaria de ter levado a apresentadora e influenciadora digital Nicole Bahls para o reality global, mas isso não foi possível.

Mesmo já tendo circulado pela Record, Daniele foi convidada pela Globo para comentar os Jogos Olímpicos de Tóquio e, desde então, tornou-se presença confirmada em eventos relacionados à ginástica artística brasileira.