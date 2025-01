BBB 25: Sister já foi acusada de dar golpe em blogueira

Anunciada nesta quinta-feira (09), no Big Day, a participante do BBB25, Aline Patriarca, já se envolveu em uma polêmica com uma influenciadora digital fora do programa. Segundo informações, a policial militar teria ficado com R$ 600 que seriam destinados à contratação de um segurança para acompanhar a influenciadora durante o Carnaval de Salvador, em fevereiro de 2024.

A influenciadora em questão é Renatinha Machado, que possui mais de 300 mil seguidores apenas no Instagram. De acordo com Renatinha, Aline teria se comprometido a contratar um segurança para o primeiro dia do evento, mas isso não aconteceu. O valor inicial do serviço seria de R$ 1.000, mas, diante da negativa da influenciadora em aceitar o orçamento, Aline propôs buscar outro profissional por R$ 800.

“Ela me disse: ‘Eu preciso do Pix para segurar o cara’”, contou Renatinha, enquanto exibia prints das conversas como prova. A influenciadora afirmou ter transferido um sinal de R$ 600, mas alegou que o profissional nunca foi contratado.

A situação acabou sendo exposta na internet, e, na ocasião, a atual participante do BBB não hesitou em se defender. “Nada acontece sem um propósito maior, e, se me culpar por algo que eu não tenho responsabilidade for a melhor alternativa para despejar a sua revolta, tudo bem”, declarou Aline.

Na internet, o episódio gerou o maior bafafá e internautas reagira: “Passado que a treta de Renatinha viralizou”, comentou um seguidor. “Eu estudei com Aline, posso te afirmar que ela é muito honesta e uma mulher integra”, disparou outo em defesa de Aline.