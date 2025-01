Fernanda Torres é barrada em aeroporto com estatueta do Globo de Ouro

A atriz e ganhadora do Globo de Ouro, Fernanda Torres, passou por um perrengue inusitado ao transportar sua estatueta em um aeroporto de Los Angeles. Fernanda, que venceu na categoria de melhor atriz em filme de drama, foi barrada no Aeroporto Internacional de Los Angeles enquanto embarcava para Nova York. Os agentes de segurança revistaram sua mala de mão devido ao peso excessivo do objeto.

O relato foi feito durante sua participação no "Live with Jimmy Kimmel", um dos mais importantes talk shows da TV norte-americana. Fernanda revelou ter colocado o prêmio na mala de mão, temendo despachá-lo junto com as outras bagagens.

“Estávamos aqui, na parte oeste de Hollywood, e, em uma quarta-feira, as coisas começaram a ficar estranhas. Meu marido [o cineasta Andrucha Waddington], de repente, apareceu no quarto, só de cueca, com o telefone tocando tipo [imita uma sirene]. Ele disse: ‘Estão pedindo para evacuar agora!’ Começamos a fazer as malas e saímos às pressas. Não tive tempo de entregar o prêmio, que é muito pesado, ao produtor que estava voltando para o Brasil”, explicou ela.

Fernanda brincou que o peso do prêmio é tanto que poderia usá-lo para se defender. Além disso, contou que, ao ser revistada no aeroporto e explicar o motivo do peso, mencionou ter vencido o Globo de Ouro por melhor atriz de drama. A agente de segurança, impressionada, a parabenizou, e as duas até conversaram sobre a indústria cinematográfica.

A história arrancou risadas da plateia, que se divertiu com o relato descontraído da atriz. O apresentador encerrou perguntando se Fernanda acha que o Brasil está celebrando sua vitória, e ela não hesitou em exaltar o orgulho do país por sua conquista.