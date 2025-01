Gracyanne Barbosa ‘peidando’ no BBB 25 repercute na web

A “Musa Fitness”, Gracyanne Barbosa, nem imagina a repercussão que está tendo fora do Big Brother Brasil. Aderente a uma dieta rigorosa e rica em ovos, a fisiculturista vem sendo acusada de soltar muitos gases no reality. Vídeos da beldade emitindo sons inerentes ao pum ganhou força nas redes sociais.

Desde que chegou ao programa, Gracyanne demonstrou que leva a sério a sua alimentação. Tanto que, a produção chegou a contabilizar a quantidade de ovos que a beldade come por dia. Entretanto, apesar de ingerir uma quantidade alta do alimento rico em enxofre, em 2024 a beldade negou a fama de “peidorreira”.

Em seu perfil do Instagram, Gracyanne comentou sobre a sua rigorosa dieta dos ovos: "Vi que saíram umas notícias falando de ovos, que ninguém aguenta mais me ver comendo ovo. Gente falando: 'duvido que ela coma tudo isso de ovos!'. Que bobeira! Eu vou inventar que como ovo para sair na mídia? Nossa!", disse.

Na ocasião, a famosa falou sobre como é sua produção de gases, já que muitos acreditam que ingerir ovos em quantidades altas pode fazer com que a flatulência saia com um odor forte e desagradável. Entretanto, ela desmentiu o mito.

"A digestão do ovo é maravilhosa para mim, gosto do paladar do ovo, gosto de omelete, ovo com canela, ovo com limão... Gosto de ovo de qualquer jeito. Por incrível que pareça não me faz peidar. Meu organismo está tão acostumado com isso. Quanto mais saudável, menos flatulências", explicou Gracyanne Barbosa.