Mulher de Amado Batista, 50 anos mais nova, toma atitude para conter ataques a casal

O namoro do cantor Amado Batista, de 73 anos, com Calita Franciele, de 23 anos, está dando o que falar. Em seu perfil do Instagram, a modelo compartilhou, nesta quinta-feira (16), um carrossel de fotos ao lado do famoso. No entanto, ela precisou bloquear os comentários da publicação.

Nas fotos, a Miss Universo aparece de mãos dadas com o cantor. Em outro momento, Amado Batista anda pela areia da praia com Calita. Entretanto, os registros realizados em Fernando de Noronha receberam inúmeros ataques. A diferença de idade entre os pombinhos não passou despercebida nos comentários.

"Ele está de boné ou o vento levantou a peruca?", comentou um usuário. "Um belo lugar para passear com a neta", escreveu outro. "Os dois estão com interesse e tá tudo certo", opinou um terceiro. "Ele deve estar para morrer de tanto beber azulinho kkk", brincou outro. "Ambos se completam. Ele queria uma novinha e ela um velho rico, ambos felizes! Deixem de criticar", disparou uma.

Vale lembrar que o casal está junto desde junho do ano passado. Sempre discretos, a primeira foto compartilhada juntos foi em dezembro. Desde então, Calita vem sendo criticada e acusada de ser interesseira. Em um dado momento, a moça chegou a compartilhar uma indireta para os que disseminam comentários maldosos.

"A meta é viver feliz até incomodar e, por acaso, essa felicidade já está incomodando algumas pessoas", disparou ela. Por outra parte, Amado Batista parece não se importar com a situação. Durante a sua participação no programa “The Noite”, apresentado por Danilo Gentili, o artista confirmou o namoro. “Está namorando sério”, perguntou o apresentador. “Estou”, respondeu o músico.