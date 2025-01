BBB25: Gracyanne surpreende com quanto tempo fica sem comer

Musa fitness acostumada a comer cerca de 40 ovos por dia, Gracyanne Barbosa precisará adaptar sua dieta no BBB25. Apesar de ter consumido 18 ovos nos dois primeiros dias de reality, recentemente todos os ovos da casa chegaram ao fim, causando preocupação entre os participantes.

Nesta quinta-feira (16), Gracyanne revelou para Daniele Hypólito que havia comido os últimos ovos durante a manhã. “Você tinha falado que estava com fome. E você deve estar com bastante, porque tá controlando bem a questão do ovo, né?”, comentou a ginasta, curiosa com a situação.

“E acabou! Acabou de acabar. Não tem mais, não”, respondeu Gracyanne. Para lidar com a falta do alimento, a influenciadora explicou que adotará outra estratégia: “Como frango, brócolis, batata doce e fico de boa. Assim, o corpo não sente tanto a diferença”, contou.

Camilla, intrigada, perguntou quanto tempo Gracyanne consegue ficar saciada com essa nova adaptação: “Por quanto tempo? Três horas?”. A musa surpreendeu a todos ao responder: “Meia hora”, deixando as colegas chocadas com sua resistência.

Vale lembrar que, no vídeo de apresentação do programa, Gracyanne comentou sobre sua dieta restritiva com dezenas de ovos diários. Além disso, após o resultado da prova do líder de ontem, a musa fitness acabou ficando de fora do VIP, complicando ainda mais sua rotina alimentar.

Durante a manhã desta sexta-feira, em conversa com Daniele na cozinha da Xepa, a ginasta disse que cederia seus dois ovos diários para Gracyanne, se ela quisesse. De começo, a influenciadora relutou, mas depois chegaram em um acordo.