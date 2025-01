BBB 25: Daniele perde a paciência com Diego Hypólito em discussão

Daniel e Diego Hypolito se desentendem no bbb 25 - (crédito: Reprodução TV Globo)

A dupla de ginastas Daniele Hypolito e Diego Hypolito se desentenderam mais uma vez. Durante uma conversa calorosa, que rolou no lounge da casa do BBB 25, os irmãos trocaram farpas. Após o diálogo sobre votos, a moça perdeu a paciência e insinuou que o brother estaria sendo “tendencioso”.

"Tendenciosamente, pelo que aconteceu nos dois dias de Queridômetro, a gente vai para o Paredão pela casa", apontou Diego. No entanto, Daniele tenta respondê-lo, e o brother dispara: "Pelo amor de Deus, tenha paciência comigo. Não entendo por que você se irrita com o que eu falo", afirmou.

Apesar de não conseguir falar, Dany respondeu pacientemente ao irmão. "Diego, eu não estou irritada! Você não deixou eu terminar de falar. Eu ia falar e você não deixou", disse a atleta, que explicou: "Tendenciosamente, por sua causa, eu vou estar alvo, eu sei disso". "Tendenciosamente, não, Daniele”, rebateu Diego.

E seguiu com as declarações. “É a minha personalidade. Não fale besteira. Eu não vou deixar de ser eu. Eu estou falando tendenciosamente, vendo o que as pessoas colocaram pelo alvo, não estou falando para você mudar sua personalidade", explicou Dany.

Na sequência, o atleta dispara para a irmã: "Então, tendenciosamente, melhor para você, desculpe eu ser a sua dupla". A sister, no entanto, voltou a reclamar que Diego não a deixa terminar de falar e disse: "Eu sei que por você estar com alvo, eu sou sua dupla. Eu vou junto com você. Eu quis dizer que, hoje, eu tive um alvo só".

Irmãos fazem as pazes

Por fim, os medalhistas deixaram de lado os atritos e resolveram fazer as pazes. Alguns minutos depois, eles se levantaram, se abraçaram e se desculparam um com o outro pela troca de farpas. O rapaz, então, garantiu que a partir de hoje deixará a irmã terminar de falar sempre.