Trump exige desculpas de Bispa que pediu misericórdia por imigrantes e LGBTS

O presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (22) que a bispa Mariann Edgar Budde, da Catedral Nacional de Washington, deveria pedir desculpas após ela ter defendido misericórdia e respeito aos imigrantes e às pessoas LGBTQIAPN+.

Um dia depois de declarar, em um discurso, que só reconhecia dois gêneros nos Estados Unidos e assinar ordens executivas endurecendo políticas de imigração, a bispa episcopal usou o púlpito para pedir a Trump que demonstrasse compaixão às pessoas que estão “com medo do futuro”.

Trump reagiu com descontentamento durante o culto de oração e descartou as palavras de Budde ao ser questionado sobre o assunto. Mais tarde, no TruthSocial, afirmou que a bispa foi “nojenta no tom” e declarou que “ela e sua igreja devem um pedido de desculpas ao público!”.

Budde, uma sacerdotisa anglicana da Igreja Episcopal dos EUA, ocupa o cargo de bispa de Washington desde 2011, sendo a primeira mulher a assumir essa posição. Ela é a líder espiritual de 86 congregações episcopais na região.

Na segunda-feira (20), Trump já havia iniciado uma campanha rigorosa contra a imigração, mobilizando o Exército dos EUA para reforçar a segurança na fronteira e emitindo uma proibição abrangente de pedidos de asilo.