Lexa é internada às pressas com gravidez de risco e desiste do Carnaval

Cantora Lexa é internada e desiste do carnaval - (crédito: Reprodução: Redes Sociais)

Grávida, a cantora Lexa foi internada em estado grave na última segunda-feira (20), em São Paulo. Ainda não há informações atualizadas sobre seu quadro clínico, mas sabe-se que a situação do bebê infelizmente é delicada.

Por meio das redes sociais, na noite de ontem (21), Lexa anunciou seu afastamento do Carnaval 2025 como rainha de bateria da escola Unidos da Tijuca. “Depois de muitas conversas e avaliações, por conta da minha saúde, venho anunciar meu afastamento do desfile deste ano”, escreveu ela em um texto publicado no Instagram.

“A vida de uma mãe começa nas escolhas e nas renúncias, e hoje minha maior prioridade é a minha filha", continuou. "Meu maior sonho era passar barriguda na avenida, mas, agora, meu maior desejo é ter minha filha em segurança”, complementou a cantora.

Vale lembrar que Lexa havia sido confirmada como musa da agremiação no final de 2024. De acordo com informações de Fernanda Horta, presidente da escola de samba Unidos da Tijuca, a escola não emitirá um pronunciamento oficial sobre o assunto. No entanto, Horta declarou que a decisão de se afastar foi exclusivamente da artista.

Além disso, Horta informou que não pretende substituir Lexa na posição de rainha de bateria da Unidos da Tijuca. Ele teria aconselhado a família para que a cantora priorizasse sua saúde, destacando que haverá muitos outros carnavais no futuro.