Termina namoro de Anitta com jogador Vinícius Souza

A cantora Anitta e o jogador de futebol Vinícius Souza, que atua pelo Sheffield United, pararam de se seguir no Instagram na noite desta terça-feira (21). O gesto levantou especulações na web sobre o possível término do namoro.

O casal assumiu o relacionamento em setembro do ano passado e fez sua primeira aparição oficial no desfile da Balmain, durante a Semana de Moda de Paris. Na ocasião, Anitta foi vista sorrindo e de mãos dadas com o atleta.

Os rumores do romance começaram em setembro, quando Anitta organizou uma festa após cantar no primeiro jogo da NFL no Brasil. Vinícius marcou presença no evento, o que reforçou ainda mais as suspeitas.

Conhecido como "Vinição" no mundo do futebol, o volante joga atualmente pelo Sheffield United, da Inglaterra. Carioca, ele já atuou no Flamengo, tanto no sub-20 quanto no elenco principal, antes de ser vendido ao Lommel SK, da Bélgica, em 2020.

Na web, a galera reagiu a troca de unfollow: “Ela é muita areia”, disparou um seguidor em defesa da cantora. Entretanto, muitos outros a criticaram: “Mudou o mês, mudou o parceiro”, comentou outro atacando a artista.