No divórcio, deputado exigiu que Cíntia Chagas não namorasse outro político

A polêmica separação entre Cíntia Chagas e o político Lucas Bove continua rendendo pano para manga. Em 2024, durante uma entrevista, a influenciadora revelou que o deputado teria exigido uma cláusula polêmica no divórcio. Dentre as condições, a educadora estaria proibida de namorar com outro político.

Entretanto, Cíntia se recusou a assinar o documento devido as condições impostas pelo deputado estadual. Na cláusula, além de não poder namorar com qualquer outro político por 10 anos, Chagas estria proibida de palestrar em eventos políticos.

Atualmente, a influenciadora está namorando o deputado federal Freddy Costa. Caso tivesse assinado o divórcio, além das exigências exorbitantes, Cíntia seria multada em R$ 750 mil se comentasse sobre qualquer tema relacionado ao matrimônio.

“Ele impôs a mim, como condição para que nós nos divorciássemos, uma cláusula segundo a qual eu não poderia por 10 anos palestrar em eventos políticos, me posicionar politicamente, me relacionar com políticos de quaisquer formas”.

Na época, Cíntia contou que foi ameaçada pelo ex por não assinar o contrato. “Como eu me recusei a assinar esse contrato, ele passou a me ameaçar”, revelou ao portal Léo Dias.

Cíntia Chagas anuncia fim de casamento com Lucas Bove

Vale lembrar que Cíntia e Lucas Bove se casaram em maio de 2024. No entanto, ela anunciou o fim do relacionamento em 12 de agosto do mesmo ano. Na época, ela afirmou que os dois tinham percebido “divergências” em relação aos “objetivos de vida” de cada um.

Entretanto, dois meses depois, uma denúncia de agressão da parte do político vazou na web. Em nota, a advogada da influenciadora lamentou o “vazamento” do processo e disse que sua cliente fez um “ato de coragem” ao procurar as autoridades.