Vitória Strada faz sério relato sobre sua saúde

Gente como a gente! Vitória Strada desabafou com alguns brothers na área externa da casa do BBB. Sem vergonha, a atriz revelou que está há uma semana sem conseguir ir ao banheiro. Durante o bate-papo, Strada contou que foi atendida por médicos da produção e chegou a ser medicada.

No entanto, a moça disse que a medicação não 'faz nem cosquinhas' no seu problema de saúde. "Meu intestino já é ruim lá fora. Só que me deram uma coisa mais natural, um cloreto de sódio, mas não vai fazer efeito. Tomei três já", comentou a global após revelar que está há sete dias sem evacuar.

Nas redes sociais, os internautas deram algumas dicas para soltar o ventre da moça. "Alguém libera mamão e ameixas pretas pra ela?", comentou um internauta. "Caramba, ela já está com o semblante abatido", comentou outro. "E tá sem barriga? Gente, se sou eu já tinha virado um balão!", escreveu mais um.

O que fazer para o bom funcionamento do intestino?

De acordo com o Ministério da Saúde, o bom funcionamento intestinal depende de três elementos inseparáveis. São eles: a ingestão de água, o consumo de fibras e a prática de atividade física. A regularidade da atividade intestinal só é adequada quando estes três fatores são atendidos.

As fibras auxiliam na formação do bolo fecal e, em parceria com a quantidade de água ingerida e a atividade física, são responsáveis por estimular a atividade muscular intestinal.